Евсеев заявил, что не удивился вылету Бельгии с ЧМ-2022

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев заявил, что не удивился вылету сборной Бельгии с ЧМ-2022.

«Вылет немцев с чемпионата мира удивил, а вот бельгийцев — нет, они ожидаемо провалились. Бельгия с самого начала группового этапа играла плохо. Было видно, что они далеко не пройдут. Тем более посмотрите, с кем вчера играла Бельгия, а с кем Германия — можно было предположить, что бельгийцы не обыграют Хорватию, а то, что Испания не выиграет у Японии и что немцы не пройдут дальше, было сложно представить. Не знаю, главное ли это разочарование турнира, впереди, возможно, еще много неожиданного», — приводит «РБ Спорт» слова Евсеева.

Сборная Бельгии заняла третье место в группе F на ЧМ-2022, набрав 4 очка в 3 матчах. На первой строчке в группе — Марокко (7 очков), второй стала Хорватия (5).

В 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко сыграет с Испанией, а Хорватия — с Японией.