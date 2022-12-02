Роналду высоко оценил игру сборной Кореи в матче с Португалией на ЧМ-2022

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от Южной Кореи (1:2) в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Никто не любит проигрывать. Мы заранее знали, что вышли в плей-офф. Понимали, что не станем первыми, только если случится маленькое чудо. Не хочу оправдывать себя этим. Корея сыграла хорошо, и она заслуживает похвалы. Мы должны извлечь урок. В плей-офф должны победить, мы хотим пройти в следующий раунд», — приводит слова Роналду O Jogo.

Португалия вышла в плей-офф турнира с первого места из группы Н (6 очков), со второго — Корея (4 очка).