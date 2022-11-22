Франция — Австралия: Жиру оформил дубль в матче

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру забил на 71-й минуте матча с Австралией на чемпионате мира в Катаре — 4:1.

Килиан Мбаппе навесил в штрафную, откуда Жиру смог забить гол. Он нанес удар точно в нижний угол ворот.

Жиру записал на свой счет второй гол в этом матче. Он забил 51 гол за сборную Франции и догнал по этому показателю Тьерри Анри.