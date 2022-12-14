Франция обыграла Марокко и в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной

Франция обыграла Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Встреча на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 2:0.

На 5-й минуте счет в игре открыл защитник французов Тео Эрнандес. Он забил самый быстрый гол в полуфинале ЧМ с 1958 года. В середине первого тайма капитан сборной Марокко Ромен Саисс был заменен из-за травмы. Вместо него на поле вышел Селим Амалла.

Также вратарь марокканцев Яссин Буну пропустил первый гол от соперников на ЧМ-2022.

Во втором тайме на 79-й минуте преимущество Франции удвоил форвард Рандаль Коло Муани, который вышел на поле вместо Усмана Дембеле. Для 24-летнего игрока это первый гол за национальную сборную.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря. Марокко в субботу, 17 декабря, встретится с Хорватией в матче за третье место.