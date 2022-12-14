Франция — Марокко: Коло Муани удвоил преимущество французов

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани на 79-й минуте забил в ворота Марокко в матче 1/2 финала ЧМ-2022 — 2:0.

Футболист вышел на поле на 79-й минуте вместо Усмана Дембеле и сразу отметился голом. Килиан Мбаппе получил мяч в штрафной, накрутил двух защитников и прострелил на дальнюю штангу, откуда Коло Муани переправил мяч в сетку ворот.

Для 24-летнего игрока это первый гол за национальную команду.