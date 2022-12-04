Франция — Польша: Кунде заставили снять цепочку на 42-й минуте матча

Защитника сборной Франции Жюля Кунде заставили снять цепочку на 42-й минуте матча с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022.

Боковой арбитр заметил, что Кунде в цепочке, когда он хотел вбросить мяч из аута в концовке первого тайма. Судья сразу попросил игрока снять ее.

Судья заметил цепочку у Кунде.

Один из членов тренерского штаба сборной Франции помог защитнику избавиться от украшения.