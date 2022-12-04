Гризманн установил новый рекорд сборной Франции

Форвард Антуан Гризманн установил новый рекорд сборной Франции.

4 декабря Гризманн вышел в стартовом составе команды на матч с Польшей в 1/8 ЧМ-2022. 31-летний футболист не пропустил ни одной игры национальной команды с 2017 года. Он 71 матч подряд попадает в состав сборной Франции.

На групповой стадии ЧМ-2022 Гризманн сыграл за команду все три матча, в которых отдал одну голевую передачу.