Линекер — о пенальти в ворота Хорватии: «Относительно справедливый»

Бывший футболист сборной Англии, известный футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Аргентины.

«Относительно справедливый пенальти», — написал Линекер в Twitter.

На 32-й минуте первого тайма голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович сбил в штрафной нападающего аргентинцев Хулиана Альвареса, который прокинул мяч мимо вратаря.

Главный судья встречи Даниэле Орсато зафиксировал нарушение и показал голкиперу желтую карточку.