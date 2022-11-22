Главный тренер сборной Дании: «Я разочарован результатом и игрой команды»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн остался разочарован исходом матча группового этапа ЧМ-2022 против Туниса (0:0).

«Я разочарован результатом и игрой команды. Особенно в первом тайме. Действовали слишком медленно и безынициативно.

Неприятный старт, но еще ничего не потеряно. Турнир только начинается. Теперь мы понимаем, что нужно приложить гораздо больше усилий, чтобы добиться результата», — приводит слова тренера Tipsbladet.

Напомним, что также в этой группе выступают команды Франции и Австралии, которые свой матч проведут позже 22 ноября.