Вратарь сборной Саудовской Аравии заявил, что не боялся потерять победу над Аргентиной

Голкипер сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:1).

«Я невероятно доволен результатом, которого мы добились, в матче с такой сильной сборной. Мы хорошо подготовились и рассчитываем, что дальнейшие результаты будут не хуже. По ходу игры я чувствовал, что у нас все хорошо, поэтому не боялся за победу, несмотря на напор аргентинцев», — приводит слова Аль-Оваис EFE.

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).

Следующий матч саудиты проведут 26 ноября с Польшей. Начало — в 16:00 мск.