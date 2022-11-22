Вратарь сборной Саудовской Аравии заявил, что не боялся потерять победу над Аргентиной

22 ноября, 18:15
Голкипер сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:1).
«Я невероятно доволен результатом, которого мы добились, в матче с такой сильной сборной. Мы хорошо подготовились и рассчитываем, что дальнейшие результаты будут не хуже. По ходу игры я чувствовал, что у нас все хорошо, поэтому не боялся за победу, несмотря на напор аргентинцев», — приводит слова Аль-Оваис EFE.
В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).
Следующий матч саудиты проведут 26 ноября с Польшей. Начало — в 16:00 мск.
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