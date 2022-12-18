Дешам ответил на вопрос о своем будущем в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после завершения финала ЧМ-2022 против Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) ответил на вопрос о своем будущем в национальной сборной.

«Останусь ли я в сборной? Потребуется время, чтобы переварить. Я встречусь с руководством в начале нового года, как и было запланировано, посмотрим. Сегодня вечером я не хочу говорить об этом», — приводит слова Дешама RMC Sport.

По данным GFFN, президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дидье Дешама продолжить работу на своем посту.

Действующий контракт 54-летнего специалиста заканчивается 31 декабря 2022 года. Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги Наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).