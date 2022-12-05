Отто Аддо: «Я должен благодарить Бога за то, что он дал мне такую команду. Я очень горжусь ребятами»

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо подвел итоги своей работы в национальной команде на чемпионате мира-2022.

«Я должен благодарить Бога за то, что он дал мне эту возможность и такую команду. Я очень, очень горжусь ребятами, они выложились по полной. Иногда невезение — это тоже часть футбола. Но они сделали все, что могли.

Я хочу поблагодарить президента Курта Окраку за то, что он дал мне этот шанс и позволил делать свою работу так, как я хотел, я действительно ценю это. Это было лучшее обстоятельство, в котором я хотел бы работать. Также хотелось бы поблагодарить весь технический персонал за то, что они поддерживали меня изо всех сил. Это был действительно сплоченный коллектив. За кулисами было проделано много работы по подготовке к этому чемпионату мира, а также по подготовке к квалификации", — сказал Аддо.

2 декабря ганский тренер подтвердил, что покинет свой пост в национальной команде.

Сборная Ганы на групповой стадии чемпионата мира-2022 обыграла Южную Корею (3:2) и проиграла Португалии (2:3) и Уругваю (0:2). Команда заняла последнее место в группе Н.