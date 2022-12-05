Радченко: «Япония однозначно даст бой хорватам. Они не будут играть вторым номером»

Экс-форвард японского «Джубило Ивата» и хорватского «Хайдука» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 Япония — Хорватия.

«Японцы уже продемонстрировали на этом турнире, что у них неплохая крепкая сборная. Япония однозначно даст бой хорватам. Я думаю, шансы в этом матче равны. Японцы не будут играть вторым номером, как это было в матче с Испанией. Все будет зависеть от тактики. Японцы в последние годы очень сильно прибавили в тактическом и физическом плане. Они уже могут создавать проблемы ведущим командам Европы и мира», — сказал Радченко «СЭ».

Сборная Японии встретится с Хорватией 5 декабря. Игра пройдет на стадионе «Аль-Вакра» и начнется в 18.00 по московскому времени.