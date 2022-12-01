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Сегодня, 21:32

Главный тренер Канады: «Канадцы показали тот дух, и то мужество, ради которого приехали на ЧМ-2022»

Джон Хердман оценил игру сборной Канады на чемпионате мира в Катаре
Анна Горшкова
Корреспондент
Джон Хердман.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Канады Джон Хердман оценил игру команды в матче против Марокко (1:2) в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022.

«Мы были в двух шагах от того, чтобы набрать первые очки. Мы хотели забить, но этого не произошло. Все видели нашу стойкость, видели наше качество. Мы играли против марокканской команды, которая только что выиграла группу. Я думаю, Канада показала тот дух, то канадское мужество, ради которого мы сюда приехали. И иногда наше мастерство.

Я горжусь тем, как эти парни показали себя. Нет ни одной игры, которой бы мы не гордились. Мы соревновались в каждом матче. Это первый раз за 36 лет, когда Канада была на ЧМ», — приводит слова Хердмана ВВС.

Канада заняла четвертое место в группе F, не набрав ни одного очка. Команда проиграла Бельгии (0:1), Хорватии (1:4) и Марокко (1:2).

С первого места из этой группы вышли марокканцы (7 очков), со второго — хорваты (5 очков).

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Источник: ВВС
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Канады по футболу
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Саудовская Аравия
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26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
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Мексика
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И М О
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22.11
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22:00
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Франция
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И М О
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Япония
Коста-Рика
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27.11
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Испания
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22:00
Япония
Испания
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01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
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0
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Германия
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Испания
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Бельгия
Канада
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1
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США
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0
0
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Тунис
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0
1
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0
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Франция
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2
1
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2
0
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Япония
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0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
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4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
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1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
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A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
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2
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Эквадор
Сенегал
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1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
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0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
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0
1
D 30.11 18:00
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0
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Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
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F 01.12 18:00
Хорватия
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0
0
F 01.12 18:00
Канада
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