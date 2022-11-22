Главный тренер сборной Мексики: «Сценарий в группе изменился. Теперь следующий матч будет определяющим для нас»

22 ноября, 22:25
Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино оценил игру команды в матче группового этапа ЧМ-2022 против Польши (0:0).
«Сценарий в группе изменился. Теперь следующий матч будет определяющим для нас.
Мы понимали, что нужно постараться выиграть в матче против Польши. Но также мы уже знали, что сборная Аргентины проиграла первый матч. Эта мысль засела в головах игроков.
Очень рад, что Очоа отбил пенальти. Но стоит отметить, что это был практически единственный шанс поляков за всю игру», — приводит слова тренера Marca.
В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).
Польская команда следующий матч проведет 26 ноября против Саудовской Аравии (16.00 мск), мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной (22.00 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования