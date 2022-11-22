Главный тренер сборной Мексики: «Сценарий в группе изменился. Теперь следующий матч будет определяющим для нас»

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино оценил игру команды в матче группового этапа ЧМ-2022 против Польши (0:0).

«Сценарий в группе изменился. Теперь следующий матч будет определяющим для нас.

Мы понимали, что нужно постараться выиграть в матче против Польши. Но также мы уже знали, что сборная Аргентины проиграла первый матч. Эта мысль засела в головах игроков.

Очень рад, что Очоа отбил пенальти. Но стоит отметить, что это был практически единственный шанс поляков за всю игру», — приводит слова тренера Marca.

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).

Польская команда следующий матч проведет 26 ноября против Саудовской Аравии (16.00 мск), мексиканцы в этот же день встретятся с Аргентиной (22.00 мск).