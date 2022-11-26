Гуардадо стал шестым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах мира

26 ноября, 22:14
Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо стал шестым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.
Он вышел в старте команды на матч второго тура группы D чемпионата мира-2022 против сборной Аргентины. Таким образом, турнир в Катаре стал пятым в карьере 36-летнего футболиста.
Ранее Гуардадо принимал участие в ЧМ 2006 года (Германия), 2010 (Южно-Африканская Республика), 2014 (Бразилия) и 2018 (Россия).
В пяти чемпионатах мира еще принимали участие мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, немец Лотар Маттеус, аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду. Последние два присоединились к рекордсменам на турнире в Катаре.
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Основные источники исследования