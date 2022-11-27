Хорватия — Канада: Крамарич сравнял счет в игре

Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич забил на 36-й минуте матча с Канадой на ЧМ-2022 — 1:1.

Иван Перишич отдал голевую передачу, а Крамарич с близкой дистанции отправил мяч в нижний угол ворот.