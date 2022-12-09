Хорватия победила Бразилию в 1/4 финала ЧМ-2022 с одним ударом в створ ворот за весь матч

Сборная Хорватии обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ-2022 (1:1, 4:2 — по пенальти).

За весь матч без учета серии 11-метровых хорваты нанесли 5 ударов в сторону ворот бразильцев и лишь один раз попали в створ ворот соперника — это сделал Бруно Петкович, который сравнял счет на 117-й минуте.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против победителя матча Нидерланды — Аргентина.