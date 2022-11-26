Колыванов: «Аргентинцы сами себя подставили, оказались в такой сложной ситуации»

26 ноября, 18:57
Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Колыванов поделился мнением о матче группового этапа чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Мексикой.
«Я затрудняюсь ответить, какой результат сегодня будет. Аргентинцам нельзя проигрывать сегодня. Можно аргентинцам сыграть вничью, чтобы потом обыграть поляков.
Они сами себя подставили, оказались в такой сложной ситуации. Мексиканцы — неприятный соперник. У них быстрые, техничные футболисты, похожи они на аргентинцев. Не берусь предсказать результат», — сказал Колыванов «Газете.Ru».
На старте чемпионате мира-2022 в Катаре аргентинцы сенсационно проиграли команде Саудовской Аравии (1:2).
26 ноября сборная Аргентины сыграет с мексиканцами. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования