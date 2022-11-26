Колыванов: «Аргентинцы сами себя подставили, оказались в такой сложной ситуации»

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Колыванов поделился мнением о матче группового этапа чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Мексикой.

«Я затрудняюсь ответить, какой результат сегодня будет. Аргентинцам нельзя проигрывать сегодня. Можно аргентинцам сыграть вничью, чтобы потом обыграть поляков.

Они сами себя подставили, оказались в такой сложной ситуации. Мексиканцы — неприятный соперник. У них быстрые, техничные футболисты, похожи они на аргентинцев. Не берусь предсказать результат», — сказал Колыванов «Газете.Ru».

На старте чемпионате мира-2022 в Катаре аргентинцы сенсационно проиграли команде Саудовской Аравии (1:2).

26 ноября сборная Аргентины сыграет с мексиканцами. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.