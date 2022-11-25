Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022

25 ноября, 20:33
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд сделает подарки футболистам национальной команды за победу в матче первого тура группы С чемпионата мира-2022 (2:1).
Каждый игрок получит автомобиль марки Rolls-Royce от королевской семьи.
Саудовская Аравия набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы С. В следующем матче команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей. Встреча пройдет 26 ноября в 16.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования