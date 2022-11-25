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25 ноября, 20:33

Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022

Алина Савинова
Саудовская Аравия.
Фото Reuters
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд сделает подарки футболистам национальной команды за победу в матче первого тура группы С чемпионата мира-2022 (2:1).

Каждый игрок получит автомобиль марки Rolls-Royce от королевской семьи.

Саудовская Аравия набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы С. В следующем матче команда француза Эрве Ренара сыграет с Польшей. Встреча пройдет 26 ноября в 16.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Чемпионат мира по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
4
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