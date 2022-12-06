Испания играет вничью с Марокко после первого тайма в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Сборные Испании и Марокко не смогли открыть счет в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ-2022. На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Полузащитник сборной Испании Гави стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф чемпионатов мира за 64 года.

Футболист появился на поле с первых минут матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Марокко в возрасте 18 лет и 123 дней.