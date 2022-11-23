Испания — Коста-Рика: Гави забил в дебютном матче на чемпионатах мира

Полузащитник сборной Испании Гави увеличил преимущество своей команды в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Коста-Рики — 5:0.

На 75-й минуте футболист забил ударом в одно касание после подачи от Альваро Мораты в штрафную костариканцев с левого фланга.

18-летний Гави забил в дебютном матче на чемпионатах мира.