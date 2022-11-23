23 ноября, 20:34
Полузащитник сборной Испании Гави увеличил преимущество своей команды в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Коста-Рики — 5:0.
На 75-й минуте футболист забил ударом в одно касание после подачи от Альваро Мораты в штрафную костариканцев с левого фланга.
18-летний Гави забил в дебютном матче на чемпионатах мира.
Методология
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Основные источники исследования