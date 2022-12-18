Барбоза не верит в назначение Моуринью в сборную Португалии: «Он слишком дорогой тренер»

Известный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии.

«Я в это назначение не особо верю. У федерации есть список из тренеров, где один из кандидатов — Моуринью. С ним можно будет общаться только после окончания контракта в «Роме». До 2024 года он не может работать совместно в сборной и клубе. Это не так просто. Сборная не будет ждать два года. Есть другие тренера, которые тоже имеют большие шансы возглавить Португалию. Моуринью — слишком дорогой тренер, он зарабатывает в Италии около 9 миллионов евро в год. Наша сборная не в состоянии платить такие суммы. Говорить о Моуринью преждевременно, вряд ли он возглавит Португалию. У него есть другие цели», — сказал Барбоза «СЭ».

Ранее издание The Telegraph сообщило, что 59-лений специалист готов подписать контракт со сборной Португалии. Соглашение с португальцем будет рассчитано до лета 2024 года.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.

Федерация футбола Португалии на официальном сайте попрощалась с Фернанду Сантушем, который покинул пост главного тренера португальской сборной.