Сестра Роналду: «Мы проиграли ЧМ, когда кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Криштиану»

Катя Авейру, сестра форварда Португалии Криштиану Роналду, резко высказалась о вылете Португалии с ЧМ-2022.

В четвертьфинале турнира в Катаре португальцы проиграли Марокко (0:1).

18.12.2022 | Аргентина — Франция

«Мы проиграли чемпионат мира, когда небольшая кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду. В сборной нет клубов. Сборная — это страна. Но, к сожалению, в Португалии урок еще не усвоен», — написала Авейру в своих соцсетях.

В финал ЧМ-2022 вышли Аргентина и Португалия. Матч между командами пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.