Леандро Фернандес: «В Аргентине не любят сравнивать Месси и Марадону. У нас два лучших игрока в истории»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, что в Аргентине думают о сравнении нападающего Лионеля Месси и легендарного форварда Диего Марадоны.

«В Аргентине не стоит вопрос о том, кого ты любишь больше: Месси или Марадону. Нет и тех, кто как-то может ненавидеть этих двух гениев. Только в Аргентине есть два лучших игрока в истории футбола. Мы не любим сравнивать Месси и Марадону, мы обожаем наслаждаться их игрой и уникальностью», — приводит слова Фернандеса Sport24.

18 декабря сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 — по пен.) в финале ЧМ-2022 и стала трехкратным чемпионом мира. Ранее аргентинцы выигрывали этот турнир в 1978 и 1986 годах.