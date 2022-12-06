Испания проиграла Марокко в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Испании в серии пенальти проиграла команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. Не смогли команды поразить ворота друг друга и в овертайме.

А вот в серии точнее были игроки африканской сборной — 3:0.

Полузащитник сборной Испании Гави стал самым молодым игроком стартового состава в плей-офф чемпионатов мира за 64 года. Футболист появился на поле с первых минут матча против Марокко в возрасте 18 лет и 123 дней.

Полузащитник Серхи Бускетс повторил рекорд по матчам за сборную Испании на ЧМ. Игра против Марокко стала для футболиста 17-й на чемпионатах мира. Столько же лишь у двух игроков в истории Испании — Икера Касильяса и Серхио Рамоса.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании также на стадии 1/8 финала уступила в серии пенальти команде России.

Сборная Марокко выпервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который также пройдет 6 декабря. Четвертьфинальный матч состоится 10 декабря.