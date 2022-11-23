Мбаппе догнал Зидана и Платини по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отличился в матче группового этапа ЧМ-2022 против Австралии (4:1).

Мбаппе забил свой пятый гол на чемпионате мира в карьере.

23-летний француз догнал легендарный Зинедина Зидана и Мишеля Платини по количеству голов на чемпионатах мира.

Кроме того, Мбаппе стал лишь четвертым игроком в истории чемпионатов мира, кому удалось забить на двух разных мундиалях в возрасте до 24 лет. До него это делали лишь Майкл Оуэн, Тостао и Пеле.