Мбаппе догнал Зидана и Платини по количеству голов на чемпионатах мира

23 ноября, 00:14
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отличился в матче группового этапа ЧМ-2022 против Австралии (4:1).
Мбаппе забил свой пятый гол на чемпионате мира в карьере.
23-летний француз догнал легендарный Зинедина Зидана и Мишеля Платини по количеству голов на чемпионатах мира.
Кроме того, Мбаппе стал лишь четвертым игроком в истории чемпионатов мира, кому удалось забить на двух разных мундиалях в возрасте до 24 лет. До него это делали лишь Майкл Оуэн, Тостао и Пеле.
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Основные источники исследования