Месси может завершить карьеру в сборной Аргентины после финала ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что нападающий Лионель Месси может завершить международную карьеру после ЧМ-2022 в Катаре.

«Будем надеяться, что, если это будет последняя игра Лео, мы сможем выиграть Кубок. Это было бы великолепно, и главное — получить от этого удовольствие. И что может быть лучше, чем финал мирового чемпионата», — сказал Скалони Ole.

В воскресенье, 18 декабря состоится финал ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.

Если Месси выйдет на поле в этой встрече, то проведет 26-й матч в карьере на чемпионатах мира, что станет новым рекордом.

Отметим, что в 2026 год, когда должен пройти следующий ЧМ, Месси уже будет 39 лет.