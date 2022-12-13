Месси обошел Батистуту и установил новый рекорд Аргентины по голами на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Он открыл счет в матче в первом тайме — 1:0.

Для 35-летнего аргентинца этот гол стал 11-м в карьере на чемпионатах мира. Таким образом, он обошел Габриэля Батистуту и установил новый национальный рекорд.

Чтобы повторить рекорд немца Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира, Месси надо забить еще 5 голов.