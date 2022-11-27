Месси признан лучшим игроком матча Аргентина — Мексика

Нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком матча группового этапа ЧМ-2022 Аргентина — Мескика (2:0).

Аргентинец стал автором победного мяча, а также записал в свой актив голевую передачу.

Эта победа позволила сборной Аргентине подняться на вторую строчку в группе C. Мексика c одним очком замыкает таблицу.

В заключительном туре группового этапа 30 ноября аргентинцы сыграют со сборной Польши, лидирующей в группе, а соперником мексиканцев станет команда Саудовской Аравии.