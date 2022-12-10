Мейра считает, что игрокам сборной Португалии для победы на ЧМ-2022 не нужно концентрироваться на Роналду

Экс-игрок «Зенита» Фернанду Мейра считает, что игроки сборной Португалии для победы на ЧМ-2022 должны быть сконцентрированы на команде, а не на личности нападающего Криштиану Роналду.

«Этот чемпионат мира сумасшедший, много команд преподнесли сюрпризы, никто не ожидал вылета сборных Германии, Испании, Бразилии. Марокканцы очень сильны командной игрой, с хорошо организованной защитой, они будут пытаться создать проблемы португальцам на контратаках. Поэтому сборной Португалии нужно быть очень осторожной, уважать команду Марокко. Я не знаю, сыграет ли Криштиану Роналду в стартовом составе, но есть важная вещь — мы должны быть сконцентрированы только на команде, не на индивидуальных игроках. Безусловно, Роналду является нашим самым важным футболистом, он один из лучших игроков, мы уважаем его, следуем за ним и поддерживаем его», — приводит ТАСС слова Мейры.

Матч между сборными Португалии и Марокко в рамках 1/4 финала пройдет 10 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.