Божович: «Буду болеть за Аргентину в финале ЧМ-2022»

Известный тренер Миодраг Божович рассказал, кого он будет поддерживать в финале ЧМ-2022, где встретятся сборные Аргентины и Франции.

«В финале я буду болеть за сборную Аргентину. Но думаю, что это будет сложный матч для обеих команд», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.