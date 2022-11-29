Нападающий Чо Гю Сон впервые в истории сборной Кореи забил больше одного гола в матче ЧМ

Нападающий сборной Кореи Чо Гю Сон забил два гола в ворота сборной Ганы (2:3) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

Таким образом, 24-летний форвард стал первым корейцем, кто отличился в матче ЧМ больше одного раза.

Чо Гю Сон также стал первым азиатским игроком, кто дважды забил головой в матче чемпионата мира.