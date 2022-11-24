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24 ноября, 18:06

Кордоба: «ЧМ в Катаре — просто сумасшедший, поражение Аргентины — урок от Бога»

Кордоба поделился мнением о чемпионате мира-2022 в Катаре
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Это абсолютно сумасшедший чемпионат мира, столько неожиданных результатов. Это очень круто! Конечно, я стараюсь смотреть каждую игру. Думаю, что игра Саудовской Аравии против Аргентины — урок от Бога. Никогда не нужно недооценивать своего соперника. Это сенсация, да. Думаю, что впереди будет много интересных результатов», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Аргентина проиграла Саудовской Аравии в первом туре группового этапа со счетом 1:2. На данный момент Саудовская Аравия занимает первое место в группе С (3 очка), Аргентина (0) расположилась на последней позиции.

Источник: РБ Спорт
Джон Кордоба
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
ФК Краснодар
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