Нидерланды — Аргентина: Паредес спровоцировал массовую стычку в концовке основного времени

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес спровоцировал массовую стычку в концовке основного времени матча с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022.

На 88-й минуте — при счете 2:1 в пользу аргентинцев — Паредес сбил Аке, потом пнул мяч в сторону скамейки соперника, спровоцировав массовую потасовку. Запасные нидерландцев выскочили на поле. Паредес получил желтую за фол.

Паредес сбил Аке.

Также ван Дейк предупрежден — он толкнул Паредеса на скорости. Остальные участники стычки карточек не получили.