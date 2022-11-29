Нидерланды — Катар: де Йонг забил первый гол на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг забил на 49-й минуте матча 3-го тура групповой стадии чемпионата мира-2022 — 2:0.

Классен забросил мяч к дальней штанге, Депай с близкого расстояния пробил, голкипер Баршим отбил мяч, но де Йонг выскочил из-за спины катарского игрока и забил в пустые ворота.

Для Де Йонга это первый гол на чемпионате мира в Катаре.