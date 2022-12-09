Олег Корнаухов считает, что Бразилия является фаворитом в матче с Хорватией на ЧМ-2022

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов рассказал, кого считает фаворитом в матче сборной Хорватии и команды Бразилии на ЧМ-2022.

«Бразилия — очевидный фаворит, такой команде хорватам будет очень сложно что-то противопоставить. Да, есть Модрич, Перишич, Ковачич, Брозович — люди, которые действительно супер-мастера. Но у бразильцев их больше, плюс явный перекос в сторону атаки по сравнению с Хорватией, на флангах намного ярче и качественнее футболисты. Тренерскому штабу Хорватии надо очень сильно подумать насчет тактики и о том, как команда будет готова к этой игре», — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».