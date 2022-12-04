Основатель «Амкала»: «Япония с хорватами будет знатное месиво»

Основатель «Амкала» Герман Попков предположил, какая команда победит в матче 1/8 финала ЧМ-2022 Хорватия — Япония.

«Япония с хорватами будет знатное месиво, потому что японцы, которые дошли так далеко, которые готовы. Это японцы, которые в основном играют в Бундеслиги и обыгрывают европейские команды. Я отдаю здесь предпочтение Японии», — цитирует Попкова Vprognoze.ru.

Также он поделился ожиданиями от матча между сборными Бразилии и Кореи.

«Начнем с моих любимых бразильцев, которые вышли на корейцев, и я думаю, что выход Южной Кореи скорее неожиданное и бразильцы уверенно заберут победу», — добавил основатель «Амкала».

Сборная Японии встретится с Хорватией завтра, 5 декабря. Игра пройдет на стадионе «Аль-Вакра» и начнется в 18.00 по московскому времени. В этот же день Бразилия сыграет с Кореей, начало матча — в 22.00 мск.