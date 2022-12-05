Почеттино: «Мбаппе — удивительный игрок и невероятный талант»

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. 23-летний форвард оформил дубль в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Польши (3:1).

На данный момент Мбаппе занимает первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.

«Удивительный талант, он яркий и невероятно умный. Думаю, мы очень хорошо его обучили, поэтому вы видите все мастерство, которое он сейчас демонстрирует. Может ли быть раздутое эго? Нет, для меня это неправда. Это нормально, ему всего 23 года, а он уже выиграл чемпионат мира. Он удивительный игрок и невероятный талант. Но проблема в том, что иногда нужно управлять собой, потому что мы говорим, что он входит в три-пять лучших игроков мира, и ему нелегко управлять собой», — приводит слова специалиста Eurosport.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции встретится в 1/4 финала мирового первенства против Англии 10 декабря, начало — 22.00 мск.