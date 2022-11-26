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Судейство

26 ноября, 17:38

Польша — Саудовская Аравия: судья ошибся при пенальти — один из аравийцев нарушил правила

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот трансляции матча Польша — Саудовская Аравия.
Мухаммед Аль-Брейк бьет по воротам Войцеха Щенсны после того, как тот отбил пенальти.
Фото AFP
Скриншот трансляции матча Польша — Саудовская Аравия.
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На 45+1-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Польша — Саудовская Аравия арбитр Вилтон Сампайю ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны одного из аравийцев и вместо свободного удара назначил угловой.

В том моменте при выполнении аравийцами пенальти до удара в штрафную площадь поляков вбежал Мухаммед Аль-Брейк.

За счет нарушения правила 14 он получил преимущество, первым подбежал к отскочившему от вратаря мячу и едва не забил гол.

Скриншот трансляции матча Польша - Саудовская Аравия.
Скриншот трансляции матча Польша — Саудовская Аравия.
Скриншот трансляции матча Польша - Саудовская Аравия.
Скриншот трансляции матча Польша — Саудовская Аравия.

Судье следовало наказать Аль-Брейка свободным ударом, а он ошибочно предложил аравийцам выполнить угловой.

Чемпионат мира. Группа C
26 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Польша
2:0
Саудовская Аравия

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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