Польша — Саудовская Аравия: Зелиньский открыл счет в матче

Полузащитник сборной Польши Петр Зелиньский отрыл счет на 39-й минуте матча с Саудовской Аравией на ЧМ-2022 — 1:0.

Атака началась с того, что Роберт Левандовски пробил по воротам, но голкипер Мохаммед Аль-Овайс отбил. Но Левандовски не остановился и отдал пас на Зелиньского, который стоял на границе вратарской и реализовал момент.