Полузащитник сборной Дании Дилэйни пропустит остаток чемпионата мира-2022

Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни, получивший травму левого колена во время первого матча чемпионата мира-2022 против Туниса (0:0), выбыл на четыре недели.

Пресс-служба датской команды объявила, что 31-летний игрок не сможет принять участие в оставшейся части турнира.

«Его будет не хватать на поле и за его пределами. Другие игроки готовы, и у нас есть солидный состав на следующие матчи», — сказал тренер Каспер Юльманн.

26 ноября Дания сыграет против Франции (начало в 19.00 по московскому времени), а 30-го — против Австралии (18.00).