Киммих: «Германии не удавалось стабильно показывать качественную игру на ЧМ-2022»

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих высказался о выступлении команды на групповой стадии ЧМ-2022.

«Нам не удавалось стабильно показывать качественную игру на поле. Мне понадобится время, чтобы все проанализировать, обработать и извлечь из этого правильные уроки. Самое позднее через четыре недели мы снова пойдем в атаку, потому что сдаваться ни в коем случае нельзя!» — написал Киммих в своих соцсетях.

На групповой стадии ЧМ-2022 немцы обыграли Коста-Рику (4:2), сырали вничью с Испанией (1:1) и проиграли Японии (1:2).

Сборные Германии и Испании набрали по 4 очка, но испанцы заняли второе место в группе E благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. Немцы стали третьими и завершили участие в ЧМ-2022 в Катаре.