Мюллер - о матче с Коста-Рикой: «Победа 8:0 возможна, но на ЧМ – немного нереалистична»

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер высказался о предстоящем матче против Коста-Рики в заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022.

«Победа с разницей более чем в семь мячей гарантировала бы нам выход в плей-офф? Конечно, мы будем внимательно следить за другой игрой в группе. Мы можем соответствующим образом адаптировать стратегию.

Мы готовимся сыграть в этом матче на своем уровне и победить. Победа со счетом 8:0 возможна, но на чемпионате мира — немного нереалистична. Я думаю, что на бумаге мы являемся фаворитами в игре против Коста-Рики. Мы должны победить, но мы испытываем к ним сильное уважение», — приводит слова Мюллера As.

Матч Коста-Рика — Германия состоится в четверг, 1 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.

После двух матчей в группе E лидирует сборная Испании с 4 очками, у Японии и Коста-Рики — по 3 балла, Германия набрала 1 очко.