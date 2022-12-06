Португалия — Швейцария: Гонсалу Рамуш вывел португальцев вперед

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш отличился в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии.

Он открыл счет в матче на 17-й минуте встречи — 1:0.

Рамуш получил мяч в штрафной площади и нанес мощный удар в ближний угол прямо под перекладину.