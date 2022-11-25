Португальский журналист об игре Роналду: «В матче с Ганой он решил вспомнить свои выступления в «МЮ» и промазал дважды»

Португальский журналист «Record Sports Daily» Флавио Мигель Силва прокомментировал игру Криштиану Роналду в матче против сборной Ганы (3:2) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

«Что касается Криштиану Роналду, то он мог забить 2 гола, но решил вспомнить свои выступления в «МЮ», поэтому оба раза Криш промазал из выгодных позиций. Последняя пятнадцатиминутка запомнилась лишь бесполезными забросами, которые так и не достигли цели», — цитирует журналиста Sport24.

Роналду в матче против Ганы забил один из голов, который стал для него 8-м на чемпионатах мира. Форвард стал первым футболистом в истории, кто отличился в 5 чемпионатах мира.