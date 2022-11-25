Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:31

Португальский журналист об игре Роналду: «В матче с Ганой он решил вспомнить свои выступления в «МЮ» и промазал дважды»

Португальский журналист раскритиковал игру Роналду в матче против Ганы
Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Португальский журналист «Record Sports Daily» Флавио Мигель Силва прокомментировал игру Криштиану Роналду в матче против сборной Ганы (3:2) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

«Что касается Криштиану Роналду, то он мог забить 2 гола, но решил вспомнить свои выступления в «МЮ», поэтому оба раза Криш промазал из выгодных позиций. Последняя пятнадцатиминутка запомнилась лишь бесполезными забросами, которые так и не достигли цели», — цитирует журналиста Sport24.

Роналду в матче против Ганы забил один из голов, который стал для него 8-м на чемпионатах мира. Форвард стал первым футболистом в истории, кто отличился в 5 чемпионатах мира.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-25-portugalskiy-zhurnalist-v-matche-s-ganoy-ronaldu-zaporol-2-golevykh-momenta-vspomniv-svoi-vystupleniya-v-myu
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
6
0
Читайте также
Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты
«Ван Гал на тренировке в присутствии телекамер сказал жене: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Удивительный человек!» Интервью Дениса Казанского
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Нидерланды и Эквадор сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Нидерланды — Эквадор: лучший бомбардир ЧМ-2022 Валенсия получил травму. Эквадорца унесли на носилках
Боец UFC Коста раскритиковал сборную Бразилии: «Они все феминисты и не выиграют ЧМ-2022»
Игроки сборной Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022
Коста — о сборной Бразилии: «Они все феминисты или извиняются за то, что натуралы и белые»
Нидерланды — Эквадор: Валенсия в начале второго тайма сравнял счет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Крунич: «Верю, что Сербия может сыграть одну из важнейших ролей на этом чемпионате мира!»

Александр Кержаков: «В первом туре ЧМ-2022 меня удивила Саудовская Аравия»