Принц Уильям поддержал сборную Англии после вылета с чемпионата мира — 2022 в Катаре

Принц Уильям поддержал сборную Англии после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции (1:2) и вылета с турнира.

«Гарет Саутгейт, Гарри Кейн и вся сборная Англии, нам очень жаль. Вы вложили так много сил в этот турнир, и мы все невероятно гордимся вами. Держите головы высоко и вперёд, к следующему турниру», — написал Уильям в своих соцсетях.

В полуфинале ЧМ-2022 Франция сыграет против сборной Марокко. Матч состоится 14 декабря и начнется в 22.00 (мск).