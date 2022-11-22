«ПСЖ» поддержал Месси перед первым матчем аргентинца на ЧМ-2022: «Сегодня твой день, Лео»

22 ноября, 11:17
«ПСЖ» поддержал нападающего команды и сборной Аргентины Лионеля Месси перед первым матчем футболиста на ЧМ-2022.
«Сегодня твой день, Лео. Сегодня начинается твой путь к мечте. С любовью из Парижа, мы всегда поддерживаем тебя», — говорится в публикации в соцсетях парижан.
По итогам жеребьевки ЧМ-2022 сборная Аргентины попала в группу C вместе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.
Во вторник, 22 ноября аргентинцы проведут первый матч на турнире против Саудовской Аравии. Начало — в 13.00 по московскому времени.
Методология
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Основные источники исследования