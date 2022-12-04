Ван дер Варт — об игре Месси на чемпионате мира-2022: «Он начинает меня раздражать»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт прокомментировал игру нападающего Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Австралии (2:1).

«И это Месси? Когда я играл против Месси, поверьте мне, я звал маму. Тогда он был невероятно хорош, но сейчас его можно остановить. Время от времени Месси ходит по полю, и я думаю: тебе не стыдно? Меня начинает раздражать Месси. И это обидно, ведь такой футболист больше никогда не родится», — цитирует ван дер Варта NOS.nl.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В прошедшей встрече 1/8 финала 35-летний аргентинец забил первый гол в матче и был признан лучшим игроком встречи.

Сборная Аргентины сыграет в 1/4 финала турнира с Нидерландами 9 декабря, начало — в 22.00 мск.