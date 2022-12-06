Нигматуллин: «Хорватия не даст играть Бразилии и сама не будет»

Экс-футболист сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру хорватов и японцев в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Хорватия традиционно перевела матч в дополнительное время. У них была такая схема: заморозить игру и не дать сопернику ничего сделать. Японцев жалко, но они сами виноваты. Перегорели, и все для них закончилось печально. Япония показывала хороший футбол, но Хорватия — на опыте, и удачная игра вратаря Ливаковича помогла. С Бразилией хорваты будут действовать в этом же ключе: сами играть не будут и бразильцам не дадут», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против Бразилии. Матч состоится 9 декабря и начнется в 18.00 (мск).